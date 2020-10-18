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ЦСКА — «Динамо»: Кучаев открыл счет в матче

17:43
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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