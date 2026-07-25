ЦСКА о голевой передаче Кругового в матче с «Балтикой»: «Тони Кроос возобновил карьеру»

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала голевую передачу Данила Кругового в матче против «Балтики» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

На 36-й минуте Круговой около центра поля отдал вразрез передачу на Кирилла Глебова, который забил победный гол армейцев.

«Тони Кроос возобновил карьеру в ЦСКА и стал левоногим. А нет, это все еще Круг», — говорится в сообщении ЦСКА.