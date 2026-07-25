ЦСКА о голевой передаче Кругового в матче с «Балтикой»: «Тони Кроос возобновил карьеру»
Пресс-служба ЦСКА прокомментировала голевую передачу Данила Кругового в матче против «Балтики» (2:1) в 1-м туре РПЛ.
На 36-й минуте Круговой около центра поля отдал вразрез передачу на Кирилла Глебова, который забил победный гол армейцев.
«Тони Кроос возобновил карьеру в ЦСКА и стал левоногим. А нет, это все еще Круг», — говорится в сообщении ЦСКА.
Источник: ФК ЦСКА
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|31.10
|17:30
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|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
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|1.11
|13:00
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|- : -
|1.11
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|- : -
|1.11
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