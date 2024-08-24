ЦСКА — «Акрон»: Эшковаль лицом столкнулся с Акинфеевым

Защитник «Акрона» Жоау Эшковаль получил еще одно повреждение в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

27-летний португалец в концовке первого тайма столкнулся лицом с затылком вратаря армейцев Игоря Акинфеева. У защитника был разбит рот. Врачи оказали ему помощь, а Акинфееву замотали голову бинтом.

Игорь Акинфеев. Фото Скриншот трансляции

Ранее Эшковаль столкнулся головой с форвардом армейцев Аббосбеком Файзуллаевым.