Онопко: «У Батракова и Ракова есть определенные качества. Но нужен целый сезон»

Тренер сборной России Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Локомотива» Вадима Ракова и Алексея Батракова.

«У Батракова и Ракова есть определенные качества. Вопрос только в постоянстве. Но чтобы говорить об этом, нужен сезон на каком-то уровне», — сказал Онопко на турнире «Т-Лига уличного футбола».

В сезоне-2024/25 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 7 игр, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. У 19-летнего Ракова 6 матчей за команду в сезоне, 3 гола и 2 голевых паса.