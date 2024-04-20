«Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА, армейцы завершали игру вдевятером

ЦСКА на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ — 1:2.

Армейцы остались в меньшинстве в первом тайме — на 19-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Виллиан Роша.

На 63-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Федора Чалова с пенальти. «Ахмат» отыгрался на 79-й минуте, отличился Мохамед Конате. На 87-й минуте победный гол забил Бернард Бериша.

ЦСКА завершал игру вдевятером — в концовке красную карточку получил еще один защитник Игорь Дивеев, который вышел на замену после удаления Виллиана Роши.

ЦСКА (37 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» (21) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды