Цорн заявил, что "Спартак" не будет искать замену Зе Луишу

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн считает, что трансфер форварда Зе Луиша в "Порту" является удачной сделкой во всех отношениях, сообщает официальный Telegram-канал московской команды.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что красно-белые и "Порту" согласовали условия перехода Зе Луиша.

– Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается "Спартака", то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у "Браги". Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для "Спартака", так и для российской премьер-лиге в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового fair-play. При этом, нам не нужно искать замену игроку – считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам еще нужно усилиться к старту сезона, – приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

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