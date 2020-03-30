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Цорн считает, что отмена сезона — худший сценарий для «Спартака»

16:56
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн считает, что худшим сценарием в ситуации пандемии коронавируса для клуба с финансовой точки зрения была бы отмена сезона.

— Впереди еще четыре домашних матча. В случае отмены оставшихся матчей мы не будем получать доходы от зрителей и спонсоров. Для нас окончание сезона было бы с финансовой точки зрения, худшим сценарием, потому что мы не можем предоставлять соответствующие услуги и компенсировать затраты на это. Падение курса рубля в совокупности с перерывом чемпионата до лета особенно неприятен для нас из-за недополучения доходов.

— Владелец «Спартака» сказал, что лучше всего отменить сезон, даже если «Спартак», таким образом, пропустит Лигу Европы.

— На мой взгляд, Леонид Федун предположил, насколько непредсказуема нынешняя ситуация. Нет никаких гарантий скорейшего возобновления сезона. Знаю, что он так сказал. Мы, конечно, обсуждали это между собой. При этом с финансовой точки зрения и контрактных обязательств, конечно, было бы лучше для всех клубов, чтобы сезон был доигран. Тут нету других мнений, — Transfermarkt.ru.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-laquo-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

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