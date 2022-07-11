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Сегодня, 08:12

Паршивлюк пожелал удачи Ордецу в «Бохуме»

Читать «СЭ» в
Иван Ордец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Из личных соцсетей Паршивлюка.
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк отреагировал на переход Ивана Ордеца в «Бохум». Он проведет предстоящий сезон на правах аренды.

«Удачи, братик», — написал Паршивлюк в соцсетях.

Из личных соцсетей Паршивлюка.
Из личных соцсетей Паршивлюка.

10 июля Ордец приостановил контракт с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Иван перешел в «Динамо» в июле 2019 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 19 матчах за бело-голубых. Защитник не появлялся на поле во второй половине сезона-2021/22.

Иван Ордец
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
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