Чугунов: «Абаскаль — человек творческий, у него глаза горят, а Йоканович и Ивич — два сапога пара»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с экс главным тренером «Динамо» Славишей Йокановичем и Владимиром Ивичем, возглавляющим «Краснодар».

«Видно, что краснодарский тренер — пустое место. И в «Динамо» был такой же. На них посмотришь — ну не может тренер быть таким. Йокановича надо было уволить не знаю на сколько времени раньше. Да его вообще в команду нельзя брать было. На него даже смотреть страшно. Я говорю, это точно такой же тренер, как Ивич, они два сапога пара. Футбольные люди чувствуют друг друга — как Маугли, они одной крови. Я сразу понял, что в «Динамо» брали не того тренера, какого надо. Я говорил сразу про Абаскаля, что по нему заметно, что человек чего-то добился. По его поведению видно, что он человек творческий, у него глаза горят, и он может это передать футболистам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

14 мая «Динамо» объявило об отставке Йокановича с поста главного тренера команды. На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

«Спартак» под руководством Абаскаля идет на 4-й позиции в РПЛ, имея в активе 50 очков. «Краснодар», который тренирует Ивич, с 43 очками располагается на 6-й строчке.