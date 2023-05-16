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Чугунов: «Абаскаль — человек творческий, у него глаза горят, а Йоканович и Ивич — два сапога пара»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с экс главным тренером «Динамо» Славишей Йокановичем и Владимиром Ивичем, возглавляющим «Краснодар».

«Видно, что краснодарский тренер — пустое место. И в «Динамо» был такой же. На них посмотришь — ну не может тренер быть таким. Йокановича надо было уволить не знаю на сколько времени раньше. Да его вообще в команду нельзя брать было. На него даже смотреть страшно. Я говорю, это точно такой же тренер, как Ивич, они два сапога пара. Футбольные люди чувствуют друг друга — как Маугли, они одной крови. Я сразу понял, что в «Динамо» брали не того тренера, какого надо. Я говорил сразу про Абаскаля, что по нему заметно, что человек чего-то добился. По его поведению видно, что он человек творческий, у него глаза горят, и он может это передать футболистам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

14 мая «Динамо» объявило об отставке Йокановича с поста главного тренера команды. На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

«Спартак» под руководством Абаскаля идет на 4-й позиции в РПЛ, имея в активе 50 очков. «Краснодар», который тренирует Ивич, с 43 очками располагается на 6-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005124449_eks-igrok_kubani_chugunov_u_abaskalya_glaza_goryat_a_yokanovich_i_ivich__dva_sapoga_para
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
Славиша Йоканович
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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