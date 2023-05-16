Фил Джонс летом покинет «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс уйдет из команды после окончания сезона, сообщает Фабрицио Романо.

31-летний англичанин уйдет в статусе свободного агента. Его контракт с манкунианцами завершается летом.

В последний раз Джонс выходил на поле в мае 2022 года. Он выступает за «МЮ» с 2011 года. За это время защитник провел 229 матчей за команду, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.