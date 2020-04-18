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Что смотреть на карантине: крутой список сериалов от Кучаева

00:45
Константин Кучаев и его советы по сериалам. Фото ЦСКА
Константин Кучаев и его советы по сериалам. Фото ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим списком сериалов, которые можно посмотреть на карантине.

Хавбек назвал одни из самых популярных телешоу последних лет: «Фарго», «Во все тяжкие», «Острые козырьки», «Побег» и «Игра престолов».

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