Что смотреть на карантине: крутой список сериалов от Кучаева
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим списком сериалов, которые можно посмотреть на карантине.
Хавбек назвал одни из самых популярных телешоу последних лет: «Фарго», «Во все тяжкие», «Острые козырьки», «Побег» и «Игра престолов».
? Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой наши футболисты советуют, что посмотреть во время самоизоляции! Сегодняшняя подборка — от любителя сериалов Константина Кучаева:— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 17, 2020
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? «Фарго»
? «Во все тяжкие»
? «Острые козырьки»
? «Побег»
?"Игра престолов" pic.twitter.com/a0r7JHOdYe
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