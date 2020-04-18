Что смотреть на карантине: крутой список сериалов от Кучаева

? Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой наши футболисты советуют, что посмотреть во время самоизоляции! Сегодняшняя подборка — от любителя сериалов Константина Кучаева:

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? «Фарго»

? «Во все тяжкие»

? «Острые козырьки»

? «Побег»

?"Игра престолов" pic.twitter.com/a0r7JHOdYe