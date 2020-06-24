«Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить». Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»

Фанаты «Локомотива» поддержали болельшиков «Спартака», обвиняемых в нарушении общественного порядка. 25 поклонников красно-белых задержали после акции поддержки перед матчем чемпионата России против «Арсенала» (3:2). Фанаты растянули баннер на всю ширину дороги перед автобусом красно-белых и использовали файеры.

«Во всем мире футбол — это праздник, а болельщики — главные его творцы! — говорится в заявлении «Локомотива» на сайте болельщиков unitedsouth.ru. — Нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят ее активно поддержать. Это ненормально!

Болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов.

Но сегодня их пытаются привлечь к уголовной ответственности только за то, что они зажгли несколько файеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен. Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить.

Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов.

Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность все еще что-то да значат, несмотря на все происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!

Фанат не преступник!"