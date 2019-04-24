Футболисты "Локомотива" Ведран Чорлука, Игорь Денисов и Владислав Игнатьев не примут участия в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". Встреча пройдет в среду в Ростове-на-Дону.

- Чорлука, Денисов и Игнатьев не смогут принять участие в матче с "Ростовом", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Локо".

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Ростов" с 35 баллами располагается на 7-й строчке.

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