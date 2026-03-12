Баринов о бывшем администраторе «Локомотива» Машкове: «С его появлением клуб стал семьей»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни администратора команды Анатолия Машкова.

«Человек, после ухода которого остается на сердце царапина, которая никогда не заживет. Именно с появлением Анатолия Егоровича, Бати, «Локомотив» стал формироваться как не просто футбольный клуб, а как семья. Он был корнем этой семьи.

Что бы ни происходило на поле, вокруг поля, все знали, что там, в небольшой комнате, сидит человек и не просто переживает, а отдает частицу своей жизни. Я помню, после победы в Мюнхене все собрались и говорят: «Где Батя? Батя-то где? Батя-то где?». И вдруг — смотрю, через дорогу ходит человек, держится за сердце. Я кричу: «Егорыч!» — он машет рукой, молчит. Это было проявление радости и счастья от того, что мы тогда выиграли. И каждый раз, когда ты приходил к нему, во время игры или между играми, он говорил: «Родной, ну что же так редко?».

Толя, дорогой, мы пришли к тебе сегодня. Церковь говорит, что день смерти — это день рождения для вечной жизни. Я думаю, что Господь упокоит душу твою в царствие небесном. И обязательно услышит твою молитву за нас, грешных», — сказал Баринов.

О смерти Машкова стало известно 9 марта. Он работал в «Локомотиве» с 1977 года.

(Руслан Ботвенко)