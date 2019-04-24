Член ОНК Дмитрий Чугунов пообщался с Александром Кокориным в СИЗО. Футболист жаловался на то, что проводит слишком много времени в автозаках на пути между "Бутыркой" и Пресненским судом, где в ежедневном формате проходят слушания по существу дела.

– Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже, – сказал Чугунов. – Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть.

Как я уже говорил, усугубляется ситуация еще и тем, что суды идут очень интенсивно. Почти каждый день они вынуждены по 6-8 часов в день проводить в автозаках. И, естественно, из-за этого графика они не могут ходить в спортзал. В общем, это довольно изматывающая процедура. Кокорин даже отметил, что проще было бы им сделать какую-нибудь комнатушку в здании суда, и оставлять их там. В общем, чувство юмора Александр не теряет.

– Что-то Александр еще просил?

– Одна из основных просьб – выводить как можно чаще в спортивный зал. А что еще можно сделать? Все стороны понимают, что у нас очень узкий функционал. Мы стараемся обеспечить в рамках наших полномочий и в рамках закона внимание к его просьбам. Если они адекватны его положению.

Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября. (Александр Рогулев)