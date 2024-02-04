ЦСКА не планирует отпускать Зделара в аренду

Полузащитник Саша Зделар будет играть за ЦСКА во второй половине сезона-2023/24 в чемпионате России. Как сообщает RT, московский клуб не планирует расставаться с 28-летним сербом, которого хочет арендовать «Бешикташ».

Действующий контракт хавбека рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Зделар сыграл в 17 матчах и получил 4 желтые карточки.