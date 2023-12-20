Член исполкома РФС Зотов: «Отказ от перехода в Азию? Окончательное решение не принято»

Член исполкома РФС Александр Зотов заявил «СЭ», что окончательного решения об отказе от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола не принято.

«Все члены проголосовали против перехода в Азию? Это не совсем так. Окончательное решение пока не принято. Александр Валерьевич Дюков скоро все расскажет», — сказал Зотов «СЭ».

Заседание исполкома РФС проходит в среду, 20 декабря.

По информации «СЭ», все члены исполкома посчитали, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола без гарантий от ФИФА не имеет смысла. В РФС продолжат усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.