Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы не рассматриваем уход Воробьева зимой»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об уходе форварда Дмитрия Воробьева в предстоящее трансферное окно.

«Мы не рассматриваем уход Воробьева зимой. В клуб предложений по нему не поступало. Дмитрий — наш игрок», — заявил Андреев «РБ Спорт».

В сезоне РПЛ-2023/24 Воробьев сыграл 13 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро. Соглашение игрока с «Оренбургом» истекает 30 июня 2025 года.