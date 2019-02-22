Чиновник УЕФА: "Один кандидат на выборах главы РФС – показатель единства внутри футбольной семьи!"

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович не видит проблемы в том, что выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе. Выборы состоятся на внеочередной конференции в пятницу. Единственный кандидат – председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

– Позвольте воспользоваться возможностью и от имени президента УЕФА поблагодарить Виталия Мутко за неустанный вклад в развитие футбола в России, начиная с его первого срока на посту президента РФС, – сказал Лакович, выступая перед делагатами конференции. – Особого внимания заслуживает его преданность делу футбола в качестве представителя ФИФА в составе исполкома УЕФА, в качестве руководителя заявки на организацию и проведения ЧМ-2018, а следом – главы оргкомитета турнира. В результате невероятной работы Алексея Сорокина чемпионат мира стал самым лучшим в истории.

– Конечно, огромная признательность Сергею Прядкину за этот короткий, но очень значимый отрезок на этой должности, – продолжил чиновник УЕФА. – Он всегда работал на благо российского футбола даже в самые сложные времена. Он всегда остается дорогим и очень уважаемым другом семьи УЕФА. Уверен, что он продолжит свою миссия в развитии футбола в вашей стране. Также хотелось поблагодарить Александра Алаева за руководство аппаратом РФС, который показал высокую эффективность. Александр обладает большим опытом в руководстве большой организации и стал очень важным игроком в европейском футболе.

– РФС на протяжении долго времени был и остается важнейшим стратегическим партнером УЕФА, – сказал Лакович. -. – Он является движущей силой для европейского футбола. Именно поэтому сегодняшние выборы важны не только для России, но и для всего европейского футбола. Сегодня на выборах представлен только один кандидат, это яркая демонстрация единство внутри футбольной семьи. Единство делает вас сильнее. Это то послание, которое будет выражено в ваших голосах.

– Дюков является высокоуважаемым кандидатом, – отметил чиновник. – Это динамичный бизнес-лидер с богатым опытом. Он связан с УЕФА через свою компанию, а также долгое время руководил таким клубом как "Зенит". Также важно отметить, что "Газпром Арена" является потенциальным кандидатом на проведение финала Лиги чемпионов, и здесь Дюков оказал огромную поддержку этому амбициозному проекту. Я могу подтвердть, что уже укреплены связи между Дюковым и президентом УЕФА Чеферином. УЕФА окажет поддержку как РФС, так и вновь выбранному президенту. (Александр Рогулев)

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!