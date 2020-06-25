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Четыре клуба РПЛ купили тесты EMG для проверки футболистов на коронавирус

25 июня 2020, 15:23
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что четыре клуба РПЛ приобрели мобильные тест-системы EMG для обследования футболистов на коронавирус.

— Система используется не только для промышленных предприятий. Например, также Российская премьер-лига приняла решение использовать ее для тестирования футболистов, — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». — Уже четыре клуба приобрели данную систему. Она будет использоваться для того, чтобы активно развивался и футбол, и игроки активно тестировались.

«Ростов» и «Динамо» находятся на карантине. Сегодня. 25 июня, стало известно о заражении коронавирусом восьми человек в «Оренбурге» — шести игроков и двух сотрудников команды.

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