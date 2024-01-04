Черышев: «У Ваноли очень теплые воспоминания о России и «Спартаке»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев прокомментировал работу под руководством главного тренера итальянского клуба Паоло Ваноли, который ранее возглавлял «Спартак».

«Очень требовательный, знает четко, что он хочет от каждого футболиста. У него высокие требования по физической подготовке, меня это даже удивило чуть-чуть.

Обсуждали ли работу в «Спартаке»? Да, общались. У Паоло, как и у всего тренерского штаба, очень теплые воспоминания о России и «Спартаке», — приводит слова Черышева РИА «Новости».

51-летний итальянец с 2021 по 2022 год возглавлял «Спартак». Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России. С ноября 2022 года Ваноли работает в «Венеции». После 19 туров команда с 35 очками занимает второе место в итальянской серии Б.