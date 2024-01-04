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Сегодня, 12:38

Черышев: «У Ваноли очень теплые воспоминания о России и «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев прокомментировал работу под руководством главного тренера итальянского клуба Паоло Ваноли, который ранее возглавлял «Спартак».

«Очень требовательный, знает четко, что он хочет от каждого футболиста. У него высокие требования по физической подготовке, меня это даже удивило чуть-чуть.

Обсуждали ли работу в «Спартаке»? Да, общались. У Паоло, как и у всего тренерского штаба, очень теплые воспоминания о России и «Спартаке», — приводит слова Черышева РИА «Новости».

51-летний итальянец с 2021 по 2022 год возглавлял «Спартак». Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России. С ноября 2022 года Ваноли работает в «Венеции». После 19 туров команда с 35 очками занимает второе место в итальянской серии Б.

Источник: РИА «Новости»
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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