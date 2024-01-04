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Семин поздравил Романцева с юбилеем: «Надо возвращаться в «Спартак» в любом качестве»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января, ему исполнилось 70 лет.

«Сегодня мы восхищаемся Гвардиолой. Он по праву внес новые идеи в футбол. Много команд играет по этим схемам. Но мы должны вспомнить нововведения Романцева. Он первый стал играть в два центральных защитника. Это были Никифоров и Онопко, которые хорошо разыгрывали мяч и являлись очень техничными игроками. Он делал развитие атаки начиная с защиты. Сейчас больше играют через крайних защитников. Но «Спартак» во времена Романцева действовал совершенно по-другому, и никто не мог с ним справиться. Олег Иванович первым стал играть в короткий пас и контроль мяча. Гвардиола делал это уже позже. Романцев первым начал использовать схему, в которой во флангах было преимущество за счет забеганий», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» отметил вклад Романцева в отечественный футбол.

«То, что он в свое время внес в наш российский футбол, неоценимо. Его громадная заслуга — количество болельщиков, которые прибавились в годы его работы и побед. А именно: девять чемпионских титулов и четыре победы в Кубке страны! Сегодня я хочу поздравить Олега Ивановича и пожелать ему крепкого здоровья. Надо возвращаться в «Спартак» в любом качестве. Тогда пойдут победы. Потому что тот опыт, который есть у него, мы не должны потерять. Удачи и здоровья Олегу Ивановичу», — добавил Семин.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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