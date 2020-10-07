Черышев отреагировал на слухи о переезде в чемпионат России

Нападающий сборной России Денис Черышев на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) сообщил, что у него были разговоры о продолжении карьеры в РПЛ.

— Чувствую себя хорошо. Последние 10 дней тренировался с командой. Никакого недомогания нет. Больных точек нет. Надо помочь — буду готов.

Возвращение в Россию? Разговоры были. Я хотел принять решение, когда познакомился с новым тренером «Валенсии». Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня все устраивает. В прошлом году я мало играл. В этом году познакомился с тренером — мне все нравится. Та работа, которую мы проводим. То, что вокруг говорится, зависит не от меня. Эти разговоры меня не должны волновать.

Все, кто играет за сборные, показывают высокий уровень. Мы выиграли обе игры против хороших соперников в сентябре. Болел дома за команду, следил и переживал. Хорошо, что выиграли. (Наталья Юрина)