Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:59

Червиченко: «Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал утверждение Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора «Локомотива».

«Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади. Все-таки фееричная работа немцев, которые потратили десятки миллионов евро на трансферы, опустили команду из призовой тройки до борьбы за выживание в РПЛ, а теперь спокойно уехали к себе домой, подорвала возможности клуба. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная», — цитируют «Известия» Червиченко.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://iz.ru/1433259/aleksei-fomin/otognat-lokomotiv-klub-spasaetsia-ot-vyleta-iz-rpl-za-schet-novykh-kadrov
Дмитрий Ульянов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Червиченко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Талалаев объяснил, почему первый сбор «Торпедо» пройдет в Тамбове
Точилин — о будущем в «Сочи»: «Я в отпуске. Пока не обсуждал это с руководителями»
Агенты предлагали услуги защитника Нуралы Алипа в «Сочи». Российский клуб готов рассматривать только аренду
Несколько клубов РПЛ интересуются защитником «Арсенала» Степановым
Властимил Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется — нужно было пригласить Кержакова»
Максим Канунников: «Пусть все говорят, что я закончил карьеру. Сам такого не скажу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Не зря Семин давно говорил, что надо попробовать Бориса в роли менеджера»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости