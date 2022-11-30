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Наумов — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Не зря Семин давно говорил, что надо попробовать Бориса в роли менеджера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис — очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо», — цитируют «Известия» Наумова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://iz.ru/1433259/aleksei-fomin/otognat-lokomotiv-klub-spasaetsia-ot-vyleta-iz-rpl-za-schet-novykh-kadrov
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Баранник — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Наверное, он понимает молодежный футбол, раз его назначили»
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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Ростов – Локомотив
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