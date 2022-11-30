Наумов — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Не зря Семин давно говорил, что надо попробовать Бориса в роли менеджера»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис — очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо», — цитируют «Известия» Наумова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.