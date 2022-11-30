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Сегодня, 04:18

Кутепов признался, что не смотрит матчи «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «Известиям» признался, что не смотрит матчи с участием «Спартака». Ранее он выступал за красно-белых с июля 2012 года по июль 2022 года.

— Вам нравится, как играет нынешний «Спартак»?

— Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака».

— Пропущенное вами из-за травмы дерби «Спартака» против «Торпедо» (1:0) в конце октября тоже не смотрели?

— Не смотрел.

— Из принципа?

— Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент.

Источник: https://iz.ru/1433160/aleksei-fomin/nostalgii-po-vystupleniiu-za-sbornuiu-rossii-u-menia-net
Илья Кутепов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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