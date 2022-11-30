Кутепов признался, что не смотрит матчи «Спартака»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «Известиям» признался, что не смотрит матчи с участием «Спартака». Ранее он выступал за красно-белых с июля 2012 года по июль 2022 года.

— Вам нравится, как играет нынешний «Спартак»?

— Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака».

— Пропущенное вами из-за травмы дерби «Спартака» против «Торпедо» (1:0) в конце октября тоже не смотрели?

— Не смотрел.

— Из принципа?

— Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент.