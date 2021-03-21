Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, вернуться из аренды в состав красно-белых.

«Мое мнение, что Мирзов — это буря в стакане, — сказал Червиченко «СЭ». — Он очень тяжело расстается с мячом, он пытается обвести половину команды. Иногда получается, иногда нет. Как бы я не критиковал Промеса, но Мирзову до Квинси, как до пика Коммунизма. Я не знаю, куда он там собрался возвращаться. В «Спартаке» вряд ли оценивают его как усиление. На самом деле, если мы возьмем четверых нападающих красно-белых, то я Мирзова там даже на лавке не вижу. На мой взгляд, Понсе лучше, чем Промес, но сидит на замене. А куда там Мирзов собрался выходить? Не понятно».

Червиченко также считает, что нет никакого смысла сравнивать аренду Артема Дзюбы и Резиуана Мирзова. По мнению экс-владельца «Спартака», это притягивание фактов к носу.

«Артем Дзюба, попадая в любую команду, становился лидером. У Мирзова были шансы в «Спартаке», в «Ростове» и других командах. Резиуан неплохо выглядел в «Арсенале». Сейчас в «Химках» он тоже показывает игру, но при условии подобранной схемы, где Мирзов может забегать. Против слабых команд, где защита дает пространство, Резиуан пытается что-то накручивать. А когда играют против сильных, где опытные защитники, то там все пляски с мячом пресекаются сразу же», — добавил Червиченко.

Мирзов перешел из «Спартака» в «Химки» на правах аренды в октябре 2020 года. На счету 27-летнего россиянина 6 голов и 2 результативных передачи в 13 матчах за подмосковную команду.

(Артем Бухаев)