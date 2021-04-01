Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера в «Спартаке».

«Карпин — хороший тренер, входит в тройку лучших тренеров нашего чемпионата. Слабо представляю, как они с Феедуном будут вместе уживаться. Если бы мы говорили про клуб, где есть структурированная мысль, то можно было назвать это авантюрой. А в «Спартаке» все вне логики и вне системы. Очередной эквелебристский выпад. Только не в цирке, а в футболе. Карпин тоже не дурной, он не будет уходить со стабильной работы. Все понимают, что работа в «Спартаке» — хождение по минному полю с завязанными глазами. Это решение логичное. Карпин — неплохой выбор для «Спартака», но вот хороший ли выбор «Спартак» для Карпина — большой вопрос», — сказал Червиченко «СЭ».

По информации телеграм-канала Спартак-inside, Федун и Зарема встретятся с Валерием Карпиным после игры с «Ростовом». Владельцы лично встречаются со всеми кандидатами на пост главного тренера.

(Владимир Пушкарев)