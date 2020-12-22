Червиченко не верит в возвращение Карреры в «Спартак»: «Он не показал себя выдающимся тренером»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых. Итальянский специалист сегодня был уволен из АЕКа.

«Думаю, его возвращение вряд ли возможно, — сказал «СЭ» Червиченко. — Почему? А чего он достиг в АЕКе? Он же не выиграл там чемпионат. Его успешное выступление в «Спартаке» было больше, как стечение обстоятельств, а не превосходство над всеми. Два главных конкурента провалились, а у самой команды залетало на 90-х минутах то, что не залетало потом ни до, ни после. Каррера не показал себя выдающимся тренером».

56-летний итальянец ранее выиграл со «Спартаком» чемпионат России и Суперкубок страны.

(Севастиан Терлецкий)