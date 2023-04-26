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Сегодня, 16:39

Президент РПЛ Алаев заявил, что вопрос расширения лиги не поднимался на общем собрании клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном изменении форматов проведения чемпионата и Кубка России.

— Структура чемпионата и Кубка?

— Создана рабочая группа. Данную работу надо проанализировать. Какие-то клубы против, какие-то за. Единогласно поддержали, чтобы Пивоваров возглавил работу. Посмотрим Кубок России. Успешный турнир. Есть вопросы по первой стадии, плей-офф. Ждем результатов рабочей группы. Это большая работа. Какие-то изменения в Кубке могут быть. Если какие-то изменения будут приниматься, они будут приниматься после того, как будет консенсус у клубов, и после того, как будет отработано это с юридической точки зрения, имеются в виду контракты со спонсорами.

— Это может случиться в следующем сезоне?

— Не может, это теоретически невозможно. Старт сезона 23 июля, это большая работа. Какие-то изменения могут быть, но это надо согласовывать с действующим партнером Кубка, с РФС. Какие-то пожелания, предложения по поправке регламента Кубка будут, но это позже. По чемпионату сложнее.

— Поднимали вопрос расширения лиги?

— Ни один клуб не поднимал этот вопрос.

Футбол
Кубок России
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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