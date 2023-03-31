Айваз Казиахмедов рассказал, кто занимался селекцией в керимовском «Анжи»

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал, кто занимался селекцией в клубе в лучшие времена, когда его финансировал Сулейман Керимов.

— К селекции вы отношение имели?

— Никакого. Вся работа с агентами — мимо меня. В клубе был спортивный директор Хасан Биджиев. Занимался только он. Хиддинк ему очень доверял. Кстати, я был инициатором приглашения Биджиева. Когда-то он работал в «Локомотиве» техническим директором, отвечал за лицензирование. Прекрасно владеет английским. Претендентов на должность спортивного директора было много, все люди очень известные. Но я настоял — надо брать Биджиева! Меня он просто поражал — казалось, знает всех людей в мире, которые могут помочь информацией! Сам постоянно ездил куда-то, смотрел футболистов. Ну и к чему мне в селекцию лезть?

— Один из ваших селекционеров, Владислав Бондаренко, рассказывал — не было ничего бессмысленнее селекционной службы в том «Анжи». Смотреть и предлагать можно было кого угодно — но брали все равно тех, на кого укажет Герман Ткаченко.

— Бондаренко проработал в «Анжи» недолго. Парень неплохой, его приглашал Биджиев. Но здесь я с Владиславом не согласен. Все их предложения выносились на совет директоров. Решение принимал главный тренер.

— До Хиддинка вообще эти предложения доходили?

— Всегда!