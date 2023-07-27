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Сегодня, 18:01

Чернышов прокомментировал возможный переход Захаряна в «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов ответил на вопрос о возможности полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заиграть в Италии.

«Тут всё зависит от Захаряна, от его характера. Надо сразу понимать, что уезжая в такой клуб, он должен сразу же начинать учить итальянский язык. Никто там не будет ждать полгода-год, пока он заговорит. Там хотят, чтобы он через два-три месяца разговаривал и давал интервью.

Там не так, как в России. Тут легионеры приезжают, и в команде иногда бывают пять иностранцев из разных стран, и у каждого есть переводчик. В зарубежных клубах такого нет. Ты попал туда и выплывай сам. В футбольных качествах мы не сомневаемся, и уезжать надо, если есть предложение из Европы. Это шаг вперёд, шаг к прогрессу. В своё время мы рассказывали сказки, что наш чемпионат входит в топ-5 чемпионатов, но это, конечно, не так. Я однозначно за этот переход», – цитирует Чернышова «Евро-Футбол.Ру»

Ранее Джанлука ди Марцио сообщил, что Захарян перейдет в «Лацио» за 10+4 миллиона евро. Однако в итальянском клубе это опровергли.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005247853_chernyishov_rasskazal_s_kakimi_trudnostyami_stolknetsya_zaharyan_esli_pereydet_v_lacio
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