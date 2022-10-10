Чернышов прокомментировал возможное возвращение Семина в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Семина в «Локомотив».

«Когда еще объявили, что Семин уходит из «Локомотива», то я тогда говорил, что это не совсем правильно. Юрий Павлович ассоциируется у меня с Алексом Фергюсоном в «МЮ». Семин, по сути, стоял у истоков данного клуба, когда еще была старая база, когда «Локо» называли «пятым колесом в московской телеге». Они вместе с президентом Филатовым создали большой клуб, который стал выигрывать и чемпионаты с Кубками, а затем — греметь в Европе, побеждая топовые команды.

Сейчас же если Семин вернется в «Локомотив», то было бы здорово, если бы он взял с собой молодых специалистов, того же Лоськова и Пашинина, например. У нас, к сожалению, потеряна преемственность. Часто люди верой и правдой долгое время служили клубу, затем они оказывались в структуре клуба, но им не давали кредит доверия, меняя их на какие-то средних иностранных специалистов», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды. По данным «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает вариант с возвращением Семина в клуб.