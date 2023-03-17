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17 марта, 19:49

Чернышов: «В России отсутствует нормальная подготовка у арбитров, отсюда и проблемы»

Мария Гусева
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил уровень судейства в РПЛ и Кубке России.

«В России, как мне кажется, отсутствует нормальная подготовка у арбитров, отсюда и проблемы, — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Часто мы жалуемся, что не хватает классных футболистов, индивидуально сильных. Такая же ситуация обстоит и с судейством. Надо, видимо, применять при подготовке все передовые технологии, которые сейчас используются в других странах. Понятно, что они все время находятся под давлением, но ведь и на других участников матча также влияет стресс. Сейчас арбитрам дали возможность перепроверять спорные моменты благодаря ВАР. Можно посмотреть «телевизор», после чего-либо поменять решение, либо проконсультироваться с помощниками.

Меня порой настораживает тот факт, что судья идет пересматривать момент, обсуждает его со своей бригадой и все равно принимается неверное решение. В такие моменты с арбитров нужно строго спрашивать за такие огрехи, а также сделать их более открытыми, чтобы они могли объяснить то или иное принятое решение. Судьи и представители тренерского штаба по горячим следам же дают свою оценку, пусть и арбитры тоже высказываются".

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти). Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Источник: Betonmobile.ru
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Андрей Чернышов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 19 3 4 12 19-40 13
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Оренбург – Спартак
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