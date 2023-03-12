Чернов заявил, что не знает точных сроков своего восстановления

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о сроках возвращения в состав «Спартака» после травмы.

«Точных сроков восстановления после травмы не знаю, хотелось бы побыстрее. Возможно ли, что вернусь к матчу с «Уралом»? Хотелось бы, все возможно», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

27-летний россиянин повредил заднюю поверхность бедра в матче 18 тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Команда Абаскаля одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» состоится во вторник, 14 марта, в 20:00 мск. Встреча пройдет в Москве, на «Открытие Банк Арене».