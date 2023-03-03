Чернов: «Максимально серьезно относимся к «Уралу» и намерены играть на победу»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Урала».

«С позитивным настроением подходим к возобновлению чемпионата, особенно на фоне двух побед над «Локомотивом» в Кубке России. Понимаем, что будет непросто. «Урал» — очень хорошая, организованная команда, что она не раз показывала осенью. Так что максимально серьезно относимся к этому сопернику и намерены играть на победу», — цитируют «Известия» Чернова.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 4 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.