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Чернов: «Максимально серьезно относимся к «Уралу» и намерены играть на победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Урала».

«С позитивным настроением подходим к возобновлению чемпионата, особенно на фоне двух побед над «Локомотивом» в Кубке России. Понимаем, что будет непросто. «Урал» — очень хорошая, организованная команда, что она не раз показывала осенью. Так что максимально серьезно относимся к этому сопернику и намерены играть на победу», — цитируют «Известия» Чернова.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 4 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1477939/aleksei-fomin/vesennee-postroenie-kto-udivit-v-zakliuchitelnoi-chasti-sezona-rpl
Никита Чернов
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Зенит – Пари НН
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