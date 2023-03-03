Булыкин: «С помощью Глушакова «Нижний Новгород» останется в РПЛ»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник Денис Глушаков поможет «Нижнему Новгороду» в весенней части чемпионата России.

«Уверен, что Глушаков за счет своего опыта поможет «Нижнему Новгороду». Думаю, с его помощью команда останется в РПЛ и даже поднимется в таблице, но не вижу, как они могут добиться успеха в ближайшем матче. И Денис вряд ли что-то сможет сделать в Питере. «Зенит» — однозначный фаворит, класс игроков позволяет довольно уверенно взять верх. Осечки могут быть лишь в случае плохого поля или недонастроя. Но поле на их арене очень качественное, можно играть в комбинационный футбол, а настрой тем более будет присутствовать, так как команда впервые после трехмесячной паузы сыграет перед своими болельщиками», — цитируют «Известия» Булыкина.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Нижегородская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.