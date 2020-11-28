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Черевченко рассказал, ждать ли Мирзова на поле в матче с «Краснодаром»

16:25
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, стоит ли ждать выхода на поле полузащитника Резиуана Мирзова в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Стоит ли ждать Мирзова на поле? Вероятность его выхода на поле 90%. Если игрок находится на скамейке для запасных, то в любом случае мы рассчитываем на футболиста», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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