Черевченко рассказал, ждать ли Мирзова на поле в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, стоит ли ждать выхода на поле полузащитника Резиуана Мирзова в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Стоит ли ждать Мирзова на поле? Вероятность его выхода на поле 90%. Если игрок находится на скамейке для запасных, то в любом случае мы рассчитываем на футболиста», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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