Галактионов о поражении «Локомотива» от «Ростова»: «Мы отказались от своей игры»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.
«Многое не получилось. Надо признать. К сожалению, для нас этот матч был очень плохой с нашей стороны и по качеству, и по содержанию, и по ведению единоборств. Мы подстроились под игру соперника. Почему-то отказались от своей игры.
К сожалению, организация игры в атаке тоже у нас не получилась. Мы свалились на вертикальный футбол и подборы, хотя надо было положить мяч вниз и действовать от себя — то, что было у нас хорошего в предыдущих матчах. Этого сегодня не было.
Приносим извинения болельщикам за этот матч. Он был по качеству, мягко говоря, не такой, на который мы рассчитывали», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Также тренер сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев, замененный на 26-й минуте, получил повреждение в одном из единоборств: «Степень повреждения пока тяжело сказать. Он попросил замену, и вышел другой футболист».
«Локомотив» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 ноября примут «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1