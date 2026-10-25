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Галактионов о поражении «Локомотива» от «Ростова»: «Мы отказались от своей игры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Многое не получилось. Надо признать. К сожалению, для нас этот матч был очень плохой с нашей стороны и по качеству, и по содержанию, и по ведению единоборств. Мы подстроились под игру соперника. Почему-то отказались от своей игры.

К сожалению, организация игры в атаке тоже у нас не получилась. Мы свалились на вертикальный футбол и подборы, хотя надо было положить мяч вниз и действовать от себя — то, что было у нас хорошего в предыдущих матчах. Этого сегодня не было.

Приносим извинения болельщикам за этот матч. Он был по качеству, мягко говоря, не такой, на который мы рассчитывали», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Также тренер сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев, замененный на 26-й минуте, получил повреждение в одном из единоборств: «Степень повреждения пока тяжело сказать. Он попросил замену, и вышел другой футболист».

«Локомотив» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 ноября примут «Спартак».

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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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