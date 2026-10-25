Галактионов о поражении «Локомотива» от «Ростова»: «Мы отказались от своей игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Многое не получилось. Надо признать. К сожалению, для нас этот матч был очень плохой с нашей стороны и по качеству, и по содержанию, и по ведению единоборств. Мы подстроились под игру соперника. Почему-то отказались от своей игры.

К сожалению, организация игры в атаке тоже у нас не получилась. Мы свалились на вертикальный футбол и подборы, хотя надо было положить мяч вниз и действовать от себя — то, что было у нас хорошего в предыдущих матчах. Этого сегодня не было.

Приносим извинения болельщикам за этот матч. Он был по качеству, мягко говоря, не такой, на который мы рассчитывали», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Также тренер сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев, замененный на 26-й минуте, получил повреждение в одном из единоборств: «Степень повреждения пока тяжело сказать. Он попросил замену, и вышел другой футболист».

«Локомотив» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 ноября примут «Спартак».