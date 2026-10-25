Матч ЦСКА — «Спартак» начался с 15-минутной задержкой

Начало матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» было перенесено на 15.

Игра должна была начаться в 16.00 по московскому времени. Стартовый свисток прозвучал в 16.15. Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что начало игры будет перенесено из-за проблем с ТВ-трансляцией на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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