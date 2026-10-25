ЦСКА — Спартак: во сколько начнется матч РПЛ

Матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» не начался вовремя из-за технических проблем с телевизионной трансляцией.

Примерно за 15 минут до запланированного начала встречи эфир «Матч ТВ» неожиданно прервался. Вместо предматчевой программы телеканал начал показывать рекламные ролики и информационные видео о российских стадионах.

РПЛ подтвердила задержку начала встречи, опубликовав в социальных сетях шуточное сообщение: «Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель. Начало матча немного задержится».

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Первоначально стартовый свисток главного арбитра Кирилла Левникова должен был прозвучать в 16.00 мск.

На момент публикации материала трансляция возобновилась, матч начнется в ближайшее время.