Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову о матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:2).

«Мы были лучше. Первый тайм провели неплохо. У «Химок» было много моментов. Они забили пенальти. Для нас было это шоком, но второй тайм и мы, и «Химки» играли веселее. Атаки были с обеих сторон. Могли и мы проиграть, и «Химки». Второй тайм был интересный. Слава богу мы смогли забить. Когда одинаковые игроки играют на фланге, их менять можно. Хорошо, что удалось забить», — сказал тренер.

Специалист также рассказал о подготовке к матчу 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Важно с турнирного положения. И мы, и «Химки» в плохом положении. У нас чуть-чуть получше, предстоит еще одна игра с ЦСКА. Нужно подготовиться. Будет хорошо, если сможем зацепиться за очко», — добавил Божович.

«Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 очками остались на последней позиции.