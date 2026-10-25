Начало матча ЦСКА — «Спартак» задержится из-за проблем с ТВ-трансляцией

Начало матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» задерживается из-за проблем с ТВ-трансляцией, сообщила пресс-служба РПЛ.

Игра должна была начаться в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». На данный момент на каналах демонстрируются проморолики.

«Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель. Начало матча немного задержится», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в соцсетях.

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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