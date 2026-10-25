«Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и махачкалинского «Динамо» на матч 12-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 25 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Зенит»: Москвичев, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Луис Энрике, Мантуан, Карпукас, Фелипе Аугусто, Глушенков, Педро.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Андраде, Волков, Вендел, Джон Джон, Мусаев, Кондаков, Шилов.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Алакрон, Алибеков, Хоссейннеджад, Кузяев, Мрезиг, Зинович, Глушков, Сундуков, Миро.

Запасные: Магомедов, Кагермазов, Ахмедов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Лесовой, Магомедов, Агаларов.

Следить за ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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