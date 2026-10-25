ЦСКА забил самый быстрый гол в РПЛ с 2017 года

ЦСКА забил самый быстрый гол в чемпионатах России с 2017 года, сообщает Opta.

Кирилл Глебов открыл счет в матче со «Спартаком» на 33-й секунде после ошибки голкипера красно-белых Александра Максименко.

В марте 2017 года Витиньо забил за армейцев на 32-й секунде в игре против «Томи».

По данным источника, «Спартак» пропустил самый быстрый гол в РПЛ с 2008 года. В последний раз в чемпионатах России красно-белые пропускали на первой минуте в матче с «Уфой» в 2016 году.

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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