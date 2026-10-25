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ЦСКА забил самый быстрый гол в РПЛ с 2017 года

Сергей Филин

ЦСКА забил самый быстрый гол в чемпионатах России с 2017 года, сообщает Opta.

Кирилл Глебов открыл счет в матче со «Спартаком» на 33-й секунде после ошибки голкипера красно-белых Александра Максименко.

В марте 2017 года Витиньо забил за армейцев на 32-й секунде в игре против «Томи».

По данным источника, «Спартак» пропустил самый быстрый гол в РПЛ с 2008 года. В последний раз в чемпионатах России красно-белые пропускали на первой минуте в матче с «Уфой» в 2016 году.

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция дерби в РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

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Источник: Opta
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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 8
Иван Обляков
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ЦСКА

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П
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Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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Рубин

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