«Зенит» — «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в 12-м туре РПЛ сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

За ходом встречи и результатом можно следить в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть матч онлайн также можно будет на цифровых площадках холдинга «Матч» при наличии доступа к трансляции.

«Зенит» в предыдущем туре обыграл «Ахмат» (3:2). После 11 матчей петербургская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» Махачкала в 11-м туре сыграло дома вничью с «Акроном» (1:1). Дагестанский клуб имеет 13 очков и перед встречей с «Зенитом» располагается на девятом месте.