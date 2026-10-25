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Зенит — Динамо Махачкала: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн 25 октября 2026

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в 12-м туре РПЛ сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

За ходом встречи и результатом можно следить в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть матч онлайн также можно будет на цифровых площадках холдинга «Матч» при наличии доступа к трансляции.

«Зенит» в предыдущем туре обыграл «Ахмат» (3:2). После 11 матчей петербургская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» Махачкала в 11-м туре сыграло дома вничью с «Акроном» (1:1). Дагестанский клуб имеет 13 очков и перед встречей с «Зенитом» располагается на девятом месте.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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 10 1 3
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Матеус Рейс
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