Черчесов прилетел на матч «Уфа» — «Зенит»
08:55
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу на матч 7-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Специалиста в офисе клуба из Башкирии встретил президент Шамиль Газизов.
Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов уже в Уфе!— ФК УФА (@UfaFc) August 24, 2019
Сегодня он будет гостем на матче #УфаЗенит, а вы успели купить билет на эту игру? pic.twitter.com/yaSd3kjAjN
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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