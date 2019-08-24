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Черчесов прилетел на матч «Уфа» — «Зенит»

08:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу на матч 7-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Специалиста в офисе клуба из Башкирии встретил президент Шамиль Газизов.

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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