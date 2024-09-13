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Сегодня, 06:12

Черчесов: «Дзюбе подходит «Акрон», потому что команда играет в футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился впечатлениями от перехода форварда Артема Дзюбы в «Акрон».

«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк Заур Тедеев. Я был на ее первом матче с «Локомотивом», это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить. И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное — Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей», — приводит слова Черчесова ТАСС.

«Акрон» объявил о подписании Дзюбы 12 сентября. Последним клубом 36-летнего россиянина был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
ФК Акрон
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