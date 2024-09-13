Довбня — после перехода в «Спартак»: «Я не пенсионер — мне в душе 24 года»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня прокомментировал свой переход из «Шинника» в стан красно-белого клуба. 37-летний россиянин подписал контракт на один год.

— Мне кажется, у вас лучшая футбольная пенсия.

— Пенсия? А с чего? Я не пенсионер. Посмотри на меня — мне в душе 24 года, — приводит «РБ Спорт» слова Довбни.

— Но вы могли себе представить, играя не в лучших командах, что окажетесь в «Спартаке»?

— Мог. Если я нахожусь здесь, значит, представлял, что буду в «Спартаке».