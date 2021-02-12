Чепчугов рассказал о злоупотреблении алкоголем во время выступлений за ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о нарушении режима во времена выступления за красно-синих под руководством Леонида Слуцкого.

«Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублера Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть все равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически», — цитирует «Чемпионат» Чепчугова.

Экс-голкипер армейцев отметил, что Слуцкий знал о его пристрастии к спиртному.

«Леонид Викторович понимал — алкоголь мне помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За все это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием», — добавил Чепчугов.

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.